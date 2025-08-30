FOTOS: Empresa recicladora en Empalme sufre fuerte incendio con varios daños materiales

Comparta este artículo

Empalme, Sonora.- La noche del pasado viernes 29 de agosto de 2025 se registró un impactante incendio al sur de Empalme. Al parecer, se trató de una recicladora que pronto comenzó a arder, y el fuego se fue propagando hasta el punto de que tuvieron que intervenir las autoridades. De acuerdo con información extraoficial, hasta ahora se cree que el incendio se originó por dos torres de cables de alta tensión.

Al lugar arribaron elementos de Bomberos Voluntarios, de la Comisión Nacional de Emergencias y personal de Protección Civil, quienes en conjunto atendieron la situación y finalmente lograron sofocar las llamas. Afortunadamente, no se reportan heridos ni víctimas fatales, aunque se espera que en unas horas se revele más información a través de fuentes oficiales; en caso de que ocurra, te lo haremos saber en TRIBUNA.

Por lo pronto, en sus redes sociales, la Comisión Nacional de Emergencias A.C. Empalme, Sonora, compartió información sobre el suceso y agregó que se instaló un puesto de atención médica y rehabilitación para atender de inmediato a los colaboradores que lo requirieran. Es necesario mencionar que la labor de control de incendios siempre debe dejarse en manos de los profesionales, y no se debe intervenir bajo ninguna circunstancia.

"Atiende nuestra unidad E-01 y A-07 incendio de recicladora a la salida sur de nuestro municipio, donde se trabajó en coordinación con el departamento de bomberos y autoridades municipales, logrando evitar la propagación a los establecimientos aledaños y sofocando en su totalidad las llamas. Asimismo, se instaló un puesto de atención médica y rehabilitación para seguridad de los elementos", aseveró la organización.

La Cruz Roja cuenta con una serie de recomendaciones en caso de estar expuesto a un incendio. Entre las más destacadas se encuentran: mantener la calma, avisar a los demás sin provocar pánico, evacuar por la puerta principal o salida de emergencia, intentar que el fuego no se expanda, utilizar extintores adecuados y, por último, si no se puede controlar el fuego, activar la alarma de incendios y llamar de inmediato a los bomberos.

