FUERTE IMAGEN: Dejan dos cuerpos y narcomensaje firmado por La Chapiza en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Un nuevo hecho violento se registró al norte de Culiacán, más específicamente en las inmediaciones del ejido El Pinole, perteneciente a la sindicatura de Culiacancito. Los reportes preliminares indican que en el sitio fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos hombres, cuyas identidades no han sido reveladas, los cuales presentaban heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, una llamada anónima a las líneas de emergencias del 9-1-1 alertó sobre el hallazgo aproximadamente a las 18:30 horas. Elementos de las distintas corporaciones policiacas se hicieron presentes en el sitio para atender la situación. Este caso se une a una jornada violenta de sábado en la que también se confirmaron ataques armados en dos diferentes hospitales de la capital de Sinaloa.

La persona que alertó a las autoridades indicó que los cuerpos estaban sobre una brecha que conecta con el poblado El Alto, cerca de las vías del tren y de una planta de procesamiento de carne reconocida en la región", explicó el medio anteriormente citado con respecto a la ubicación exacta en la que se localizaron ambos cadáveres, quienes fueron víctimas de un ataque a balazos.

Clic aquí para verlo . Advertencia: Imágenes fuertes, se recomienda discreción.

Atendiendo el llamado ciudadano, elementos del Ejército Mexicano arribaron al sector y constataron el doble homicidio, por lo que procedieron a delimitar el perímetro para preservar la escena y solicitaron la intervención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). Peritos y agentes investigadores cumplieron con los trabajos de campo y las diligencias correspondientes para integrar la respectiva carpeta de investigación.

Una vez culminadas las labores en el área, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado de los cuerpos hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde permanecerá bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sean identificados oficialmente y reclamados por los familiares. En redes sociales comenzó a circular una presunta foto de los cuerpos acompañados de un narcomensaje firmado por Los Chapitos.

Fuente: Tribuna del Yaqui