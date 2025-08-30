Hospital Civil de Culiacán: Ataque armado deja tres muertos y niña de 13 años lesionada

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La noche de este pasado viernes 29 de agosto de 2025 se registró una balacera en el área de urgencias del Hospital Civil de Culiacán. La situación ocasionó la muerte de tres personas, cuatro lesionados, tres unidades con impactos de bala y hasta se registraron daños en las instalaciones del nosocomio. En un comienzo se desconocían mayores datos sobre las víctimas, pero ahora ya fueron identificadas, y en TRIBUNA te contaremos todos los detalles sobre este lamentable suceso.

De acuerdo con información de medios locales, todo inició cuando arribaron al hospital civiles armados, quienes dispararon sin pensarlo dos veces. Los afectados fueron personas que se encontraban en ese instante afuera del hospital, específicamente en la sala de espera. Afortunadamente, algunos testigos llamaron al 911 y, de inmediato, llegaron al lugar los tres órdenes de gobierno para atender la situación y brindar apoyo a los lesionados.

En cuanto a las identidades de las víctimas fatales, se sabe que son Jorge Armando 'N', de 32 años; Rubén 'N', de 61 años; y José Ramón 'N', de 38 años. Por su parte, los heridos son Víctor Antonio, de 47 años; Brianna Amairany, de 13 años; y Heldia Milena 'N', de 47 años de edad. Al parecer, la menor se encuentra fuera de peligro, aunque cualquier actualización respecto a su estado de salud, así como de los demás lesionados, se dará a conocer oportunamente, tal como siempre te lo informaremos en TRIBUNA.

Recién iniciaron las investigaciones

Durante varias horas, la zona permaneció cerrada, ya que se impedía el paso de civiles o vehículos debido a que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) estaban recolectando evidencia y realizando las investigaciones correspondientes. Es relevante añadir que se espera que en las próximas horas las fuentes oficiales se pronuncien al respecto, además de que revelen el estado actual de todos los involucrados, porque hasta ahora no se tiene conocimiento de si se encuentran estables o en estado grave, por lo que la situación aún se mantiene bajo observación.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna