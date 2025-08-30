'Levantan' a joven en Nogales y muere en hospital tras brutal golpiza; identifican a la víctima

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Autoridades de Nogales confirmaron la muerte de un joven de 26 años, que durante la semana sufrió un 'levantón' junto a otro sujeto, quien permanece hospitalizado, ya que ambos fueron brutalmente golpeados antes de ser liberados. La víctima, quien ya fue identificada, murió mientras continuaba recibiendo atención en el hospital IMSS Bienestar, de la mencionada ciudad fronteriza.

Como se recordará, fue la noche del pasado miércoles 27 de agosto cuando se reportó un 'levantón' a la altura del Mercado Rojas de la colonia Colosio, aproximadamente a las 22:00 horas. En ese lugar, Francisco Javier de 26 años, e Iván de 42 años, fueron obligados a subir a la fuerza a una camioneta y después desaparecieron por varias horas. Al siguiente día, ambos sujetos fueron localizados brutalmente golpeados.

Las víctimas del secuestro manifestaron que los mantuvieron cuatro horas en un domicilio, donde fueron agredidos físicamente, y luego los abandonaron en una zona dospoblada a 200 metros de las capillas de la muerte. Aunque se había mencionado que Francisco Javier y su acompañante tenían lesiones que no ponían en riesgo en su vida, pues no tardaban más de 15 días en sanar, ahora se reportó que el más joven de ellos falleció.

La víctima falleció en el IMSS Bienestar Nogales

La víctima, de 26 años, presentó contusiones con escoriación en pumulo derecho, en región lumbar con múltiples hematomas y codo derecho con aumento de volumen. Según los reportes de las autoridades de Nogales, Francisco murió ayer viernes 29 de agosto en el hospital IMSS Bienestar, debido a que no logró superar estas lesiones. En tanto que Iván continúa internado en el mismo centro médico.

Cabe resaltar que hasta la fecha de publicación de esta nota, no se tiene conocimiento sobre personas detenidas o el posible móvil de estos hechos. Las investigaciones continúan a cargo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora), por parte de los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Fuente: Tribuna del Yaqui