Reportan lesionados: Registran un choque entre dos camionetas en la 5 de febrero y 200

Ciudad Obregón, Sonora.- Aproximadamente a las 16:30 horas de este sábado 30 de agosto de 2025, un accidente de tránsito se registró en Ciudad Obregón, más específicamente en el cruce de las calles 5 de febrero y boulevard Rodolfo Elías Calles, popularmente conocida como calle 200, en donde se vieron involucradas dos camionetas. En el lugar se reportaron personas lesionadas, por lo que cuerpos de auxilio y elementos policiacos se presentaron en el sitio.

De acuerdo con los informes preliminares del caso, los dos vehículos, uno tipo pick up y otro tipo van, se impactaron al momento de transitar por el mencionado cruce. Se indicó que en una de las unidades viajaba una familia junto a menores y fue necesario que personal médico los atendiera. Elementos del Ejército Mexicano pusieron orden en el área, mientras que agentes de Tránsito Municipal se dedicaron a desahogar el tráfico vehicular.

Los uniformados delimitaron la zona y solicitaron la intervención por parte de paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron la atención médica correspondiente a los involucrados. Los agentes también realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades y generar el Informe Policial Homologado (IPH). Trascendió también que, a unos escasos metros, un camión de pasajeros también se vio involucrado en otro percance vial.