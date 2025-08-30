Reportan lesionados: Registran un choque entre dos camionetas en la 5 de febrero y 200

Ciudad Obregón, Sonora.- Aproximadamente a las 16:30 horas de este sábado 30 de agosto de 2025, un accidente de tránsito se registró en Ciudad Obregón, más específicamente en el cruce de las calles 5 de febrero y boulevard Rodolfo Elías Calles, popularmente conocida como calle 200, en donde se vieron involucradas dos camionetas. En el lugar se reportaron personas lesionadas, por lo que cuerpos de auxilio y elementos policiacos se presentaron en el sitio.
De acuerdo con los informes preliminares del caso, los dos vehículos, uno tipo pick up y otro tipo van, se impactaron al momento de transitar por el mencionado cruce. Se indicó que en una de las unidades viajaba una familia junto a menores y fue necesario que personal médico los atendiera. Elementos del Ejército Mexicano pusieron orden en el área, mientras que agentes de Tránsito Municipal se dedicaron a desahogar el tráfico vehicular.
Los uniformados delimitaron la zona y solicitaron la intervención por parte de paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron la atención médica correspondiente a los involucrados. Los agentes también realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades y generar el Informe Policial Homologado (IPH). Trascendió también que, a unos escasos metros, un camión de pasajeros también se vio involucrado en otro percance vial.
Embisten a motociclista
En otro suceso similar reportado este sábado en Ciudad Obregón, un motociclista fue embestido por un vehículo en las calles California y Jesús García, por lo que tuvo que ser atendido por paramédicos y luego trasladado hacia un centro médico de la localidad. El lesionado fue identificado como empleado de una conocida empresa refresquera de nombre José 'N' y de aproximadamente 25 años de edad.
Se elevan las cifras de accidentes en Cajeme
Ante el aumento de las cifras, hace unos meses, el comandante de Tránsito, Luis Chávez Chávez, confirmó que el exceso de velocidad es la causa principal de accidentes viales de alto impacto en el municipio de Cajeme. El mando policiaco pidió respetar los límites de 40 a kilómetros por hora en el primer cuadro y vías principales.
