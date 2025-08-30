Se registra incendio en una vivienda de Hermosillo; persona sufre malestares respiratorios

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este sábado 30 de agosto de 2025 se informó sobre un incendio en la colonia Loma Linda, al noreste de Hermosillo, hasta donde se trasladaron los cuerpos de auxilio para controlar el siniestro. Según los primeros informes, el hecho se reportó alrededor de las 11:45 a través de una llamada a las líneas de emergencias del 9-1-1. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron las llamas.

De acuerdo a los reportes preliminares, vecinos del sector solicitaron la intervención por parte de los socorristas y alertaron sobre una vivienda siniestrada en la mencionada demarcación, a unos escasos metros del Periférico Oriente. Personal del Departamento de Bomberos Unidad Centro, acompañados de un camión cisterna, arribaron hasta el sitio y evacuaron a cuatro personas del lugar para combatir el incendio que se originó en el cuarto de lavado.

Trascendió en el lugar de los hechos que uno de los habitantes, cuya identidad no se reveló, presentó una molestia en la vías respiratorias debido a la inhalación de humo, por lo que tuvo que ser atendido por los socorristas. Se indicó que en el domicilio siniestrado al menos ocho bomberos estuvieron trabajando hasta que lograron apagar el fuego. Los residentes afectados recibieron apoyo y la atención oportuna por parte de las instancias competentes.

Mañana accidentada en Hermosillo

Durante la mañana de hoy se registraron dos accidentes automovilísticos en la capital de Sonora, uno de ellos dejó como saldo la muerte de un motociclista. El primer percance vial se registró aproximadamente a las 10:00 horas sobre el bulevar De los Ganaderos y Las Palmas, por lo elementos de Tránsito, Bomberos de Hermosillo y paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en la zona.

Ahí se reportó que perdió la vida una persona que viajaba a bordo de una motocicleta, mientras que una mujer quedó prensada en el otro vehículo involucrado y otro más resultó lesionado. Con respecto al segundo incidente, un camión sufrió una volcadura sobre la glorieta del bulevar Jahudiel Zamorano, a pocos metros de subir el puente que conecta con la carretera Federal número 15.

Fuente: Tribuna del Yaqui