Sicario se viste de enfermero y remata a un paciente en el Hospital General de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Casi de manera simultánea se registraron dos ataques armados en dos centros médicos de Culiacán, Sinaloa. Uno de los hechos tuvo lugar en el nuevo Hospital General de Culiacán y se registró durante la tarde de este sábado 30 de agosto de 2025, cuando un sicario se hizo pasar por enfermero, ingresó al recinto y remató a un paciente que recién había ingresado al área de urgencias, en el sector oriente del municipio.

Según información proporcionada por el medio Los Noticieristas, el hoy occiso fue identificado como Fausto Yuriel 'N', de 21 años de edad, quien resultó herido tras una agresión armada que tuvo lugar en las inmediaciones del poblado de Tepuche. Trascendió que la víctima se desempeñaba como albañil y era conocido como 'El Chino Pelucas'. El caso fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad y autoridades del Grupo Interinstitucional se encargaron de la situación.

De manera extraoficial, se dijo que al agresor ya lo esperaban otros cómplices a bordo de un vehículo del que no se dieron a conocer características en el exterior del hospital, instantes después se implementó un operativo de búsqueda de los responsables por parte de los elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno sin que hasta el momento se dé a conocer si lograron capturarlos", explicó la fuente anteriormente citada.

Asesinan a otro paciente en la colonia Centro

En el otro suceso violento confirmado este sábado, un joven de 20 años, identificado como Jesús Manuel 'N', fue ejecutado a balazos en una clínica privada del primer cuadro de la colonia Centro de Culiacán. Gatilleros desconocidos entraron al lugar y le arrebataron la vida al individuo mientras estaba recibiendo atención médica en el nosocomio ubicado por la calle Mariano Escobedo, entre General Vicente Guerrero y la avenida Venustiano Carranza.

Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y Fuerzas Armadas fueron notificadas y se presentaron en el sector. Una vez confirmado el homicidio, los agentes acordonaron el perímetro y solicitaron la presencia de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien se dedicó a cumplir con los trabajos correspondientes en la escena del crimen.

Fuente: Tribuna del Yaqui