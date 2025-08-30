Terror en Ciudad Obregón: Ataque armado deja a un hombre tirado en la Luis Echeverría

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este pasado viernes 29 de agosto de 2025, otra vez Ciudad Obregón fue escenario de un hecho violento, aunque en esta ocasión se registró en la colonia Luis Echeverría. Como se sabe, la violencia en la cabecera de Cajeme sigue en aumento y cada vez son más los delitos y ataques armados. En este caso, el incidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas, en Privada 16, entre Emiliano Zapata y Robles Castillo.

De repente, se escucharon varias detonaciones que desataron el pánico entre los vecinos. De acuerdo con información extraoficial, una persona llamó a la línea de emergencia 911 y reportó que su sobrino presentaba heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego. Por tal motivo, una vez notificados, se movilizaron de inmediato policías municipales y estatales, quienes procedieron a acordonar la zona.

En lo que respecta a la víctima, fue identificada como David Alfonso V. R., de 24 años. Tras recibir los impactos de bala quedó tendido en plena vía pública, pero al llegar al sitio paramédicos de la Cruz Roja lo atendieron y lo trasladaron de urgencia a un hospital. Sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota, su estado de salud es reportado como delicado. En caso de que surjan más detalles, te los daremos a conocer a través de TRIBUNA.

La violencia sigue en Ciudad Obregón

Asimismo, se contó con la presencia de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, quienes levantaron evidencia, entre ella varios casquillos. Mientras tanto, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) quedaron a cargo de las indagatorias. Hasta ahora no hay detenidos ni sospechosos, e incluso el Ministerio Público aún no se ha pronunciado sobre el caso.

Horas antes, en la colonia Beltrones, se registró un reporte por disparos de arma de fuego. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, pero sí daños materiales, ya que el objetivo fue un automóvil en desuso que recibió múltiples impactos. En el lugar, las autoridades locales localizaron varios casquillos percutidos calibre 7.62x39 milímetros, por lo que se investiga si el responsable logró huir.

