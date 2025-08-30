Tragedia en Ciudad Obregón: Muere un pintor electrocutado en la colonia Luis Echeverría

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este sábado 30 de agosto de 2025 se registró la muerte de una persona afuera de un negocio que se ubica en la colonia Luis Echeverría, al sur de Ciudad Obregón. Se dijo de forma preliminar que se trata de un hombre, quien se encontraba realizando un trabajo cuando sufrió una descarga eléctrica y perdió la vida instantáneamente en las calles Puerto Ensenada y Ramón Guzmán.

De acuerdo con informes preliminares, el hoy occiso fue identificado como Ramón 'N', de 50 años de edad aproximadamente y con domicilio en el ejido Tesopobampo. En el lugar de los hechos trascendió que el sujeto se encontraba pintando un domicilio en la demarcación y fue en ese momento cuando se electrocutó para posteriormente quedar tendido sobre el pavimento. Un reporte al 9-1-1 alertó a las diferentes corporaciones policiales.

Elementos de la Policía Municipal, así como de la Secretaría de Marina, se presentaron en el área y confirmaron la presencia del cuerpo sin vida del individuo, por lo que procedieron a acordonar el perímetro y avisaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) también llegaron hasta el lugar y cumplieron con las diligencias correspondientes.

Por su parte, peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargaron del levantamiento y traslado del cuerpo hacia el anfiteatro de la localidad, en donde permanecerá bajo el resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado oficialmente por sus familiares. Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al momento de realizar maniobras cerca de alguna instalación eléctrica.

Hace apenas unos días se reportó un caso similar en Etchojoa, en donde un hombre, de alrededor 40 años, sufrió una descarga eléctrica cuando supuestamente colocaba un 'diablito', método por el cual alteras las conexiones de tu medidor de luz con la finalidad de que tu consumo de luz se vea reducido. Se indicó que la víctima era vecino de la comunidad Aquichopo, una ranchería perteneciente al mencionado municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui