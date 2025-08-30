Tras ser 'levantado', hallan asesinado a balazos a elemento de Protección Civil en Sinaloa

Comparta este artículo

Navolato, Sinaloa.- Este sábado 30 de agosto de 2025 se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Joel Ramón 'N', un elemento de Protección Civil que fue privado de la libertad el viernes en el municipio de Navolato. La localización del cadáver ocurrió junto a la carretera Navolato-Altata, en el entronque con la comunidad de La Bandera, perteneciente a la sindicatura de Altata. Esto movilizó a las diferentes corporaciones policiacas.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso tenía 34 años de edad y contaba con domicilio en el municipio de Navolato, en donde fue 'levantado' por sujetos armados cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta por las calles de la colonia 5 de Febrero. El grupo de sicarios lo sometió y lo subió a fuerza a un vehículo para posteriormente escapar, a la vez que la unidad motora quedó abandonada en el sitio.

Una denuncia que se recibió la mañana de este 30 de agosto en el 9-1-1 alertó a elementos de las diferentes corporaciones policiacas sobre un hombre asesinado a balazos junto a la carretera Navolato-Altata, en el crucero con la rúa que comunica al poblado de La Bandera, en Navolato", explicó el medio anteriormente citado.

Elementos del Ejército Mexicano atendieron el llamado y se trasladaron hacia el lugar del hallazgo, en donde confirmaron la presencia del individuo asesinado a balazos. Posteriormente, los uniformados se dedicaron a acordonar el perímetro y notificaron a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Peritos y agentes investigadores cumplieron con las diligencias correspondientes para que el cuerpo pudiera ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Jornada violenta en Sinaloa

Con respecto a los hechos delictivos registrados durante el viernes 29 de agosto, la Fiscalía de Sinaloa confirmó un total de 11 homicidios dolosos, cuatro desapariciones forzadas y 10 robos de vehículos. En su informe oficial, la dependencia estatal informó que una de las personas sin vida fueron reportadas en Navolato, mientras que el resto fueron encontrados en la capital Culiacán.

Fuente: Tribuna del Yaqui