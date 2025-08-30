VIDEO: Joven mujer asesina de varios balazos a un hombre y huye a pie en Nuevo León

Comparta este artículo

Escobedo, Nuevo León.- Cámara de vigilancia captaron un ataque armado que dejó como saldo un hombre sin vida la tarde-noche del viernes 29 de agosto de 2025, en la colonia Los Vergeles, ubicada en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Según datos recabados por Telediario, el hecho violento se registró alrededor de las 20:00 horas, cuando una pareja de jóvenes arribó a pie hasta el lugar en el que estaba la víctima y le arrebató la vida cuando se encontraban realizando reparaciones mecánicas en un vehículo estacionado frente a un domicilio.

Las imágenes muestran que la agresión fue perpetrada por una joven mujer y un sujeto de apariencia adolescente, quien simplemente se dedicó a observar el homicidio. La atacante sacó un arma de fuego de su ropa y disparó en repetidas ocasiones a corta distancia contra uno de los hombres, mientras otro individuo, quien también estaba en el sitio, intentó ponerse a salvo detrás de un automóvil para evitar ser alcanzado por alguna de las balas.

La mujer vestía una blusa de color obscura, un short de mezclilla y tiene el pelo rojo, mientras que el otro joven vestía igualmente una playera negra, un pantalón de mezclilla y tenis blancos", explicó el medio anteriormente citado.

En el material también se puede percibir que el acompañante de la agresora sostenía lo que parecía ser un teléfono celular, por lo que extraoficialmente se reportó que se grabó todo el ataque. Tras lograr su cometido, ambos sospechosos emprendieron la huida a pie, dejando a la víctima gravemente herida en el lugar. Momentos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y confirmaron que ya no contaba con signos vitales

Posteriormente, el área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, el Ejército Mexicano y agentes ministeriales, quienes se encargaron de cumplir con las investigaciones correspondientes junto con peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. Hasta el momento no se han destapados datos sobre los responsables, pero las autoridades ya analizan los videos de vigilancia para esclarecer el motivo del ataque y dar con la pareja agresora.

Fuente: Tribuna del Yaqui