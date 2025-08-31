Abandonan cuerpo de un asesinado a balazos junto a presunto narcomensaje en Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Durante una nueva jornada violenta registrada en Culiacán, la noche del sábado 30 de agosto de 2025 se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el sector de Recursos Hidráulicos. De acuerdo con los primeros informes policiales, el hoy occiso fue encontrado con las manos atadas hacia atrás y junto a un presunto narcomensaje que estaba escrito en una cartulina, lo que movilizó a las diferentes corporaciones policiacas.

Según datos recabados por el medio Los Noticieristas, el individuo, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue descrita como una persona de complexión regular, tez morena y estatura media. De igual forma se indicó que vestía con un pantalón de mezclilla, una playera azul y huaraches cafés al momento de ser localizado tras ser asesinado a balazos. Una denuncia a las líneas de emergencias alertó a las autoridades de los distintos niveles de gobierno.

Alrededor de las 22:30 horas se registró una llamada anónima al 9-1-1 sobre la presencia de un cuerpo sobre la avenida Federalismo, a un costado del canal que se encuentra en el sector Recursos Humanos y a espaldas de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. En la mencionada zona se desplegó un intenso operativo de seguridad.

Efectivos de la Secretaría de Marina se presentaron en el sitio del hallazgo y constataron el homicidio, por lo que rápidamente procedieron a delimitar el área con cinta amarilla para preservar la escena del crimen. Posteriormente, peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa arribaron a la ubicación, en donde se encargaron de los trabajos de campo y las diligencias de ley correspondientes.

En la escena del crimen fue localizada una cartulina con un mensaje intimidante. Asimismo, se observaba que la víctima estaba boca abajo y atado de sus manos hacia la espalda con una especie de mecate o prenda de color blanca", explicó la fuente anteriormente citada.

Una vez culminadas las labores pertinentes en el área, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cadáver hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde quedó bajo el resguardo del Ministerio Público para ser identificado oficialmente y posteriormente poder ser entregado a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui