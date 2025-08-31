Adrián Emir abusó de una menor de edad en Guaymas; pagará con 37 años tras las rejas

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Una sentencia de 37 años de prisión fue dictada en contra de Adrián Emir 'N', de 35 años de edad, después de que fue encontrado culpable del delito de abuso agravado reiterado, cometido en perjuicio de una persona menor de edad de identidad reservada. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos los cometió el sujeto de noviembre 2022 a enero de 2025 en Guaymas.

El señalado vulneró la integridad de la víctima por tener afinidad de primer grado con ella. Derivado de los hechos, la niña quedó bajo resguardo de las autoridades del personal del Desarrollo Integral para la Familia (DIF). El fallo condenatorio se alcanzó mediante la vía del procedimiento abreviado, lo que permitió dar certeza y justicia con prontitud a la joven, garantizando la reparación integral del daño, con enfoque prioritario en la protección de la niñez.

Este resultado refleja la labor profesional del personal ministerial, pericial y policial de la Fiscalía de Sonora, quienes actuaron con sensibilidad y rigor en la integración de la carpeta de investigación, asegurando que el responsable reciba el castigo proporcional a la gravedad de sus actos", se lee en el comunicado.

Otro caso similar ocurrió hace unos días en otro punto de Sonora. Por el delito de abuso agravado reiterado cometido contra dos menores de edad, Ángel 'N', de 36 años de edad, fue arrestado y dejado en prisión preventiva justificada para garantizar la seguridad de las víctimas y la comparecencia del imputado. Los hechos ocurrieron en un domicilio de la calle Ocho, en el poblado de Estación Pesqueira, municipio de San Miguel de Horcasitas.

La Fiscalía de Sonora detalló que, el sujeto, aprovechando su parentesco directo con las víctimas, realizó actos de carácter íntimo en contra de las menores de edad. En el caso de la primera víctima de aproximadamente 5 años al momento de los hechos en 2024, el acusado ejecutó los actos de manera reiterada. Para la segunda víctima, de 9 años, el imputado utilizó violencia física para cometer el delito en el mes de julio de 2025.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora