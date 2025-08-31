Asesinan a conductor de taxi mientras conducía en Nogales; lo apuñalaron en el corazón

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- La tarde de este domingo 31 de agosto, un hombre que se desempeñaba como conductor de taxi fue privado de la vida tras ser agredido con un arma blanca mientras circulaba por una de las principales arterias de Nogales. El crimen fue reportado a las autoridades aproximadamente a las 17:30 horas. El reporte inicial indicaba la presencia de una persona herida en el interior de un vehículo de alquiler sobre la avenida Plutarco Elías Calles.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia encontraron la unidad encima del camellón central. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato para prestar los primeros auxilios a la víctima, quien presentaba por lo menos una herida en el pecho. Debido a la gravedad de su estado, se inició su traslado de urgencia al Hospital IMSS Bienestar para recibir atención médica. Sin embargo, el hombre falleció durante el trayecto antes de poder ingresar al nosocomio.

De acuerdo con los primeros datos del dictamen médico forense, la causa de la muerte fue una lesión producida por un objeto punzocortante en la zona torácica, presuntamente a la altura del corazón. Hasta el momento, la identidad del occiso no ha sido revelada por las autoridades. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se presentaron en la escena del crimen para iniciar las diligencias correspondientes.

Al cierre de esta edición, tampoco se ha informado sobre la detención de alguna persona relacionada con los hechos. Este homicidio se suma a una reciente ola de violencia en la ciudad, registrando la tercera muerte de este tipo en menos de una semana. Cabe destacar que la noche del pasado martes 26 de agosto, otro taxista también fue asesinado en el camino hacia la Universidad de Sonora, caso que sigue bajo investigación.

El vehículo quedó arriba del camellón tras la agresión

Cabe mencionar que durante la madrugada de este mismo domingo se registró otro asesinato en Nogales. Elementos de diferentes órdenes del Gobierno se movilizaron, luego de que se reportara un ataque armado dentro del Festival del Bacanora 2025, evento que reunió a miles de personas y que terminó marcado por un hecho de violencia que dejó una persona sin vida y otra más lesionada. Testigos señalaron que, en medio de la multitud, un hombre se acercó hacia otra persona y le disparó a quemarropa.

Fuente: Tribuna