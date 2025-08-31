Bacanora Fest 2025 en Sonora termina en tragedia: Balacera deja un muerto y un lesionado

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- La madrugada de este domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un amplio operativo en Nogales, luego de que se reportara un ataque armado dentro del Festival del Bacanora 2025, evento que reunió a miles de familias y que terminó marcado por un hecho de violencia que dejó una persona sin vida y otra más lesionada. Esto es lo que se sabe.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 de la madrugada de este domingo 31 de agosto, durante el segundo día de actividades del festival que promueve la bebida tradicional de Sonora. Testigos señalaron que, en medio de la multitud que disfrutaba de música en vivo, un hombre se acercó acompañado de una mujer hacia otra persona que también estaba acompañado.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron este domingo en el Bacanora Fest. Foto: Facebook

Tras un saludo aparentemente cordial, el agresor sacó un arma de fuego y disparó a quemarropa contra su víctima, provocándole heridas fatales. En la agresión, otra persona resultó lesionada por un proyectil de rebote, aunque se informó que su estado no es de gravedad. La víctima principal, un hombre joven cuya identidad no había sido confirmada oficialmente hasta la mañana de este domingo, perdió la vida poco después de ser atacado.

Reacción inmediata de autoridades

El Gobierno Municipal de Nogales emitió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente los hechos ocurridos durante la celebración, misma que, hasta antes del incidente, se había desarrollado en un ambiente de cultura, tradición y convivencia familiar.

Las autoridades locales aclararon que se trató de una situación aislada al espíritu del festival, ocasionada por un individuo que ingresó de manera indebida al evento y que puso en riesgo la tranquilidad de los asistentes.

Desde los primeros minutos tras el ataque, corporaciones de seguridad activaron los protocolos correspondientes y trabajaron en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la cual ya abrió una carpeta de investigación. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el móvil de la agresión, así como la identidad del gatillero. Los hechos seguirán siendo investigados.

Fuente: Tribuna