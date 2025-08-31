Balacera nocturna en Ciudad Obregón moviliza a las autoridades; confirman una víctima

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora en coordinación con ofícialas de la Guardia Nacional, desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones del fraccionamiento Misión del Sol II en Ciudad Obregón, luego de que se reportara una intensa balacera. Este hecho violento dejó una víctima herida, identificada como Ramón C., de 69 años de edad

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos se reportaron durante los últimos minutos del sábado 30 de agosto de 2025, alrededor de las 23:30 horas, tiempo local, sobre la calle de las Misiones y Monasteres, en el fraccionamiento ya referido de Ciudad Obregón. Se detalló que un grupo de sicarios interceptó a la víctima, un hombre de identidad desconocida, y sin mediar palabra con él, comenzó a dispararle en repetidas ocasiones.

Tras desatar la balacera y herir al masculino, los criminales huyeron hacia una dirección desconocida, mientras que vecinos del sector dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911. A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Guardia Nacional.

También llegaron al sitio oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes se encargaron de recaudar la evidencia balística para integrarla a una nueva carpeta de investigación. A la par, se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que revisaron a la víctima. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce cuál es el estado de salud del afectado.

La escena quedó resguardada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes iniciarán con las pesquisas correspondientes por esta nuevo intento de homicidio. Hasta ahora no se ha confirmado la identidad del afectado, ni se ha puntualizado cuál fue el móvil de la agresión. Las investigaciones continuarán.

