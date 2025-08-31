Cae presunto responsable de asesinar a su propia novia en Edomex; la estranguló y huyó

Comparta este artículo

Tultepec, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó este domingo que un hombre llamado Carlos Augusto 'N' fue capturado y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio. El imputado enfrentará el proceso judicial en reclusión, después de que un juez de control le impuso prisión preventiva justificada, como medida cautelar.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el pasado 18 de agosto en la colonia CTM Teyahualco, del municipio de Tultepec. De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima, una joven de 24 años de edad que mantenía una relación sentimental con el investigado, se encontraba con él en el área de la azotea de un edificio. Las indagatorias preliminares sugieren que en ese lugar se originó una discusión entre ambos.

La línea de investigación principal señala que, durante el altercado, Carlos Augusto 'N' presuntamente agredió físicamente a su pareja y posteriormente la habría asesinado mediante estrangulamiento, para después huir del lugar. Fue hasta el día siguiente, 19 de agosto, cuando se hizo el hallazgo del cuerpo de la joven, lo que activó los protocolos correspondientes y el inicio de la investigación por parte de la FGJEM.

El Ministerio Público coordinó las diligencias, que incluyeron trabajos de campo y gabinete por parte de la Policía de Investigación para recabar los datos de prueba necesarios. Una vez reunidos los elementos suficientes que señalaban la probable participación de Carlos Augusto 'N', se solicitó una orden de aprehensión en su contra. Dicho mandamiento judicial fue cumplimentado por agentes de la Fiscalía estatal.

Tras su detención, el individuo fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán. Durante la audiencia inicial, el juez consideró que las pruebas presentadas eran suficientes para iniciar un proceso penal en su contra, fijando un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Fuente: Tribuna y FGJEM