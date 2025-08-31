Capturan a banda de secuestradores en Nogales; pedían dinero para liberar a una víctima

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) lograron la captura de tres hombres identificados como Víctor 'N', Paúl Alfonso 'N' y Adán 'N', señalados como presuntos responsables del delito de asociación delictuosa y secuestro agravado. Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), dichos crímenes fueron cometidos contra un masculino de identidad reservada, en Nogales.

Durante la audiencia celebrada tras la ejecución de la orden de aprehensión, el Ministerio Público formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso contra el acusado, lo cual fue concedido por el juez de control. Además, le impuso prisión preventiva justificada. Las investigaciones establecen que, el 14 de agosto de 2025, la víctima fue interceptada en el estacionamiento de una taquería en la colonia Municipal, de Nogales.

Los señalados, portando armas de fuego, lo privaron de su libertad y lo trasladaron a diferentes domicilios, donde fue golpeado y amenazado de muerte. Posteriormente, siguiendo instrucciones de Víctor 'N', los captores se comunicaron vía telefónica con familiares de la víctima para exigir la entrega de dinero en efectivo para su liberación. El pago inicial del rescate era de 50 mil dólares, reduciéndose después a la cantidad a 35 mil.

Aun cuando se entregaron 13 mil dólares en efectivo el 19 de agosto, la víctima no fue liberada, permaneciendo en cautiverio hasta que el 20 de agosto logró escapar de una vivienda en la colonia Veracruz, donde se encontraba bajo resguardo. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta detención "reitera su compromiso de combatir con firmeza el delito de secuestro, ejercer acción penal contra los responsables y salvaguardar alas personas en la entidad".

Hace solo unos días se informó de otro caso de secuestro en Nogales. La mañana del pasado miércoles 27 de agosto, autoridades municipales y cuerpos de emergencia de la ciudad brindaron asistencia a dos hombres que fueron localizados con múltiples lesiones en un predio adyacente a la carretera Nogales - Ímuris. Las víctimas declararon a las autoridades haber sido privadas de su libertad y agredidas por un grupo armado la noche anterior.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora