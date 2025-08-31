Chocan dos motocicletas al sur de Sonora; reportan tres heridos, dos de ellos de gravedad

Comparta este artículo

Etchojoa, Sonora.- Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de este domingo 31 de agosto en la cabecera municipal de Etchojoa, que involucró a dos motocicletas y dejó como saldo tres personas lesionadas. El suceso ocurrió alrededor de las 16:40 horas en el cruce de las calles 5 de Mayo y Nicolás Bravo. De acuerdo con la información inicial, el hecho se produjo cuando los dos vehículos ligeros se impactaron a gran velocidad.

Una motocicleta marca Italika, modelo 125 de color azul, en la que viajaban dos individuos, chocó con otra unidad de la misma marca en color gris. Versiones de testigos presenciales indicaron a las autoridades que el vehículo azul circulaba presuntamente a una velocidad superior a la permitida, lo que habría sido un factor en la accidente. Después del reporte, paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el sitio para brindar los primeros auxilios.

Tras una valoración, se determinó que dos de los tres hombres presentaban lesiones de consideración, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, las identidades de los involucrados no han sido reveladas, solo se sabe que dos de ellos se encuentran delicados de salud. Al lugar también acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron registro de los hechos para deslindar responsabilidades.

Los afectados fueron atendidos por socorristas de Cruz Roja

Esta no es la primera vez que dos motos chocan en el municipio de Etchojoa. El pasado mes de junio, un accidente similar dejó a una persona muerta y otra con heridas de gravedad en la carretera Navojoa - Bacobampo. Este percance generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia que acudieron al lugar; el estado de salud de la persona herida se reportó como grave, por lo cual fue llevado a un hospital de la localidad.

Ese mismo mes de junio tuvo lugar otro accidente en la comunidad de San Pedro Nuevo, Etchojoa, frente al óvalo deportivo de la localidad donde dos motociclistas se impactaron al ir a exceso de velocidad, según testigos que presenciaron los hechos. El consumo de alcohol pudo haber sido un factor determinante para que sucediera este segundo percance. Los accidentes de motocicleta son ya un grave problema en Navojoa, Huatabampo y Etchojoa

