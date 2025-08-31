Código Rojo en Cajeme: Sicarios interceptan y asesinan a balazos a un hombre en la vía pública

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- La violencia volvió a dominar Cajeme, una de las regiones más peligrosas de México debido al alto número de homicidios que reporta mes con mes. La noche de este sábado 30 de agosto de 2025, elementos de distintas corporaciones de seguridad desplegaron un amplio operativo en el Valle del Yaqui, luego de que se registrara un ataque armado que dejó como saldo la vida de un hombre.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos se suscitaron la noche de sábado 30 de agosto, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, sobre la calle 300, casi en el cruce con Meridiano, en las inmediaciones del Valle del Yaqui. Según la información preliminar, la víctima conducía un automóvil Nissan Tsuru de color rojo, modelo atrasado, cuando fue interceptada por otro vehículo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos movilizaron a diferentes órdenes del Gobierno. Foto: Facebook

Tras cerrarle el paso, sujetos armados obligaron al conductor a descender de su unidad, momento en el que fue atacado a balazos. Testigos refirieron que la agresión ocurrió de manera directa y que la víctima quedó tendida junto a su automóvil. Acto, seguido, según señalaron, un vehículo lo atropelló, lo que agravó aún más la escena. Rápidamente, se dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Guardia Nacional, quienes aseguraron el perímetro y cerraron la circulación vehicular en la zona para facilitar el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES). Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado y necropsia correspondiente.

A la fecha de publicación de esta nota, no se ha revelado la identidad del occiso, ni se tienen reportes oficiales sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos. Sin embargo, autoridades de investigación recabaron indicios balísticos en la escena que permitirán fortalecer las indagatorias.

