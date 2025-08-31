Con 'narcomantas', amenazan de muerte a la influencer Yeri MUA: Esto es todo lo que sabe

Comparta este artículo

Tijuana, Baja California.- La influencer veracruzana Yei MUA, conocida popularmente como la 'Bratz Jarocha', se encuentra de nueva cuenta en el 'ojo del huracán', ahora por una polémica que podrían poner en riesgo su seguridad. Durante la madrugada de este domingo comenzaron a circular en redes sociales imágenes de presuntas 'narcomantas' dirigidas a la también cantante y empresaria del mundo de la belleza.

En los mensajes, firmados por un supuesto grupo delictivo llamado FES, se le advierte a Yeri MUA que no acuda a su presentación programada para el 14 de septiembre en la ciudad de Tijuana, Baja California, pues de lo contrario sería el último show de su vida. Las mantas generaron preocupación entre sus seguidores y encendieron la polémica a pocos días de uno de los eventos más esperados en la frontera.

Esto se sabe de las amenazas contra Yeri MUA

Las imágenes difundidas en la red social X y Facebook muestran un texto escrito en mantas blancas con mensajes de advertencia. En ellos, se señala directamente a la influencer, a quien se le exige abstenerse de presentarse en la ciudad. La redacción contiene insultos y amenazas, donde incluso se menciona a su familia. En paralelo, otras instantáneas que circulan en las mismas plataformas exhiben armas de alto calibre, lo que reforzó la preocupación entre los usuarios que replicaron el contenido.

Cuándo y dónde será la presentación de Yeri MUA en Tijuana

La presentación de Yeri MUA está programada para el próximo 14 de septiembre en el marco de la Feria Nacional de Tijuana 2025, evento que se realizará en el Parque Morelos. Esta edición, que comenzó el 28 de agosto y se extenderá hasta el 28 de septiembre, reúne a artistas, atracciones y gastronomía para miles de asistentes.

De acuerdo con el cartel oficial, esa noche la veracruzana compartiría escenario con el rapero El Malilla, consolidándose como uno de los shows principales de la feria. La venta de boletos ya está activa a través de Eticket, y se esperaba una gran afluencia de público debido a la popularidad de ambos artistas.

A la fecha de publicación de esta nota, Yeri MUA no ha emitido ninguna postura oficial respecto a las advertencias que circulan en redes sociales. Se espera que a lo largo del día, la influencer reaccione.

