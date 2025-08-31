Fatal accidente en carretera Nogales–Magdalena deja cinco lesionados este domingo

Comparta este artículo

Magdalena de Kino, Sonora.- Los accidentes siguen a orden del día en el estado de Sonora. La mañana de este domingo 31 de agosto, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en la carretera federal, luego de que se reportara un accidente vehicular que generó tráfico lento en el tramo Nogales–Magdalena.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la mañana de este domingo alrededor de las 9:30 horas, tiempo local, a la altura del kilómetro 232, en el municipio de Magdalena de Kino. En el percance, según detallaron las autoridades, se vio involucrado un vehículo particular, aunque no se especificó cuál fue la causa del siniestro que terminó en una fuerte volcadura.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo. Foto: Facebook

Como saldo se registraron cinco personas lesionadas, quienes recibieron atención médica en el lugar por parte de cuerpos de emergencia que activaron el Código Rojo. De igual forma, llegaron a la escena agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes desplegaron labores para garantizar el auxilio a los ocupantes del automóvil y ordenar la vialidad en ese punto de la carretera.

Respecto a las víctimas, se detalló que las lesiones no son graves, sin embargo, se realizó el traslado de los afectados para una valoración más detallada. Autoridades de Protección Civil de Sonora informaron que tras el siniestro se mantuvo tránsito lento en la zona, por lo que se recomendó a los conductores circular con precaución y atender las indicaciones del personal que trabajaba en el sitio para evitar más incidentes.

Reanudan tránsito

Protección Civil también dio a conocer que cerca de las 11:20 horas el tránsito en la zona fue restablecido, aunque reiteró el llamado a manejar con responsabilidad y mantener la precaución al circular por las carreteras estatales, especialmente durante los fines de semana cuando se incrementa la movilidad.

Fuente: Tribuna