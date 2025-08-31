Guanajuato: Ataque armado en bar de Pénjamo deja un muerto y dos jóvenes heridos

Comparta este artículo

Pénjamo, Guanajuato.- La noche de este sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Guanajuato y del Gobierno Federal respondieron a un Código Rojo en el municipio de Pénjamo, luego de que se reportara un ataque armado dentro de un bar. Este hecho generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia debido a que, según los primeros reportes, varias personas resultaron lesionadas.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron la noche del sábado 30 de agosto, alrededor de las 20:30 horas, tiempo local, en el establecimiento conocido como bar La Aldea, ubicado sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, una de las vialidades más transitadas de la ciudad. Testigos relataron que se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego al interior del negocio, lo que provocó momentos de pánico entre los clientes y trabajadores del lugar.

Los hechos ocurrieron este sábado en Pénjamo, Guanajuato. Foto: Internet

Tras denunciar los hechos al Servicio de Emergencias 911, se movilizaron en la escena elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal, además de personal de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona para resguardar la seguridad y permitir el ingreso de paramédicos. Dentro del bar fueron localizados dos empleados de 18 años de edad, un hombre y una mujer, con heridas de arma de fuego, así como un cliente que presentaba lesiones de gravedad.

Los lesionados fueron trasladados de inmediato por particulares y posteriormente auxiliados por cuerpos de rescate hacia el Hospital General de Pénjamo, donde recibieron atención médica. Sin embargo, la víctima identificada como Vilmer 'N', quien había sido alcanzado por los disparos, falleció poco después de ingresar al nosocomio. El estado de salud de los jóvenes heridos aún no ha sido confirmado oficialmente.

El lugar fue asegurado por las autoridades municipales y estatales, mientras que agentes del Ministerio Público, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos especializados, iniciaron las diligencias correspondientes. En el sitio se levantaron diversos indicios balísticos que serán analizados como parte de las investigaciones. Hasta este domingo por la mañana no se reportaban personas detenidas, y se desconocen los motivos que originaron la agresión.

