Hombre discute con su madre por un abanico y la amenaza con un machete en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Como parte de los hechos delictivos registrados durante la mañana de este domingo 3 de agosto, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo efectuaron la detención de un hombre en la colonia Jesús García, ubicada en la zona norte de la capital de Sonora, por presuntamente amenazar con un machete a su propia madre. Hasta el momento se desconoce el nombre de la víctima, mientras que el agresor fue identificado en el lugar de los hechos.

De acuerdo con informes policiales preliminares, el detenido y su mamá protagonizaron una acalorada discusión por un abanico. Se indicó que el sujeto, identificado como Francisco 'N', de 46 años de edad, le exigía a su progenitora el objeto mencionado y ante la postura negativa, mostró una actitud violenta y luego la amenazó de forma agresiva con el arma blanca de aproximadamente 30 centímetros de longitud.

Alrededor de las 09:15 horas de hoy, un reporte a las líneas de emergencias del 9-1-1 solicitó el apoyo de las autoridades locales. Agentes municipales se movilizaron hacia y el sector, en donde concretaron el arresto en un domicilio que se localiza en las calles Nueve, entre Guadalupe Victoria y General Piña. Una vez detenido, Francisco 'N' fue puesto a disposición de la instancia competente para que se defina su situación legal.

Capturan a objetivos prioritarios

En otro hecho registrado en la capital del estado, el jueves 28 de agosto, la Policía de Hermosillo confirmó la captura de Ramón Leonardo 'N' y José Raúl 'N', de 21 y 28 años de edad, señalados como objetivos prioritarios que están vinculados a diferentes actos delictivos. La aprehensión se registró a las 21:30 luego de que los sujetos realizaran un robo a mano armada en una tienda de conveniencia de la colonia Las Flores.

Según el testimonio de un empleado, los delincuentes irrumpieron en el establecimiento y lo amenazaron con un arma de fuego para posteriormente escapar con dinero en efectivo, así como un teléfono celular. Finalmente, elementos de la Policía Preventiva los interceptaron en las calles Reforma y Villa Hidalgo, en la colonia Lomas de Madrid.

Fuente: Tribuna del Yaqui