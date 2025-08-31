Hombre sufre trágico final en Nuevo León; cae de un tren y fallece luego de ser mutilado

Comparta este artículo

García, Nuevo León.- Durante la tarde de este domingo 31 de agosto de 2025 se reportó la trágica muerte de un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, tras ser arrollado por un tren en la colonia Los Héroes de Lincoln, ubicada en el municipio de García, Nuevo León. De forma preliminar se dijo que la edad del hoy occiso oscila entre los 45 y 50 años aproximadamente, según datos recabados por autoridades locales.

De acuerdo a información proporcionada por el medio Telediario, el hallazgo del cadáver se registró en las vías férreas que se localizan en el cruce de Río Rev y Río Tana, en donde vecinos del sector alertaron sobre la presencia de un cuerpo mutilado sobre los rieles. Una vez en el sitio del accidente, elementos de la Policía Municipal de García constataron que la víctima presentaba amputación de ambas piernas, múltiples lesiones y quemaduras en la piel.

Se reportó que la víctima se trata de un hombre, de entre 45 y 50 años de edad, no fue identificado en el sitio. Según los primeros reportes de las autoridades, se presume que viajaba en lo alto del tren y habría caído accidentalmente, siendo alcanzado por la máquina", explicó la fuente anteriormente citada.

Asimismo, personal de Protección Civil Municipal también se presentó en el área para brindar apoyo, aunque no pudieron hacer nada por salvar al fallecido, por lo que agentes municipales procedieron a acordonar el perímetro. Al momento de su arribo, los uniformados no encontraron rastros de la locomotora. Ministeriales y peritos se encargaron del levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo)

Las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, quien determinará las causas exactas del incidente y si el hombre efectivamente viajaba en el tren al momento de caer. En mayo del presente año, un niño de 10 años, quien se dirigía a su escuela, fue atropellado por el tren en esta misma colonia, sobre la Vía a Torreón, a unos 100 metros del cruce con la Avenida Principal.

En aquella ocasión se indicó que el menor intentó ganarle el paso al tren y este lo impactó, arrojándolo proyectado varios metros hasta quedar entre los matorrales de un terreno baldío. Justo detrás de la barda perimetral de la colonia Los Héroes de Lincoln. Familiares del infante lo identificaron como Héctor 'N'.



Fuente: Tribuna del Yaqui