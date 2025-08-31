Joven al volante causa accidente al norte de Guaymas; chocó contra autos estacionados

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Un accidente de tránsito generó la movilización de cuerpos de emergencia al norte de Guaymas, después de que un vehículo fuera de control se impactara contra otras dos unidades estacionadas. El suceso, ocurrido durante la tarde de este domingo 31 de agosto, dejó como saldo daños materiales de consideración, aunque afortunadamente sin registrar lesionados de gravedad ni pérdidas humanas qué lamentar.

De acuerdo con los reportes iniciales, el percance tuvo lugar alrededor de las 16:00 horas sobre la carretera federal México 15. El conductor de un sedán Hyundai Sonata de color blanco y modelo reciente, quien se desplazaba en dirección de norte a sur, al parecer perdió el control de la unidad debido al exceso de velocidad. Esto provocó que el automóvil brincara el camellón central que divide los carriles, invadiendo el sentido opuesto de la circulación.

Tras la maniobra descontrolada, el Hyundai Sonata se proyectó directamente contra dos vehículos que se estaban estacionados en las inmediaciones del Casino M. Las unidades afectadas fueron un automóvil sedán de la marca Pontiac, en color negro, y una camioneta tipo pick-up Dodge de color blanco, ambos de modelo atrasado. Finalmente, producto de la fuerza de la colisión, el Sonata terminó su trayectoria volcado sobre uno de sus costados.

Al lugar de los hechos acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes procedieron a valorar al conductor del vehículo responsable, un joven cuya identidad no fue revelada en el momento. Tras la revisión, se confirmó que sus lesiones no eran de gravedad. Por su parte, elementos de la Policía Municipal de Guaymas tomaron conocimiento de los hechos y aseguraron el perímetro para iniciar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

El vehículo terminó volcado sobre su costado tras el choque

Este mismo domingo, elementos de distintas corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en el tramo carretero Ciudad Obregón - Libramiento a Guaymas, luego de que se reportara un accidente vehicular que involucró a un tractocamión, ocasionando complicaciones en la circulación. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 horas, en el kilómetro 79 de la mencionada vía federal.

Fuente: Tribuna