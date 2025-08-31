Luis Enrique participó en dos balaceras en Ciudad Obregón; una persona fue asesinada

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de que fue arrestado en días reciente, Luis Enrique 'N', de 20 años de edad, fue imputado por distintos hechos criminales ocurridos entre 2024 y 2025, relacionados con delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado en agravio de varias víctimas en Ciudad Obregón. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que el primer hecho violento ocurrió el pasado 26 de enero.

El presunto responsable, en compañía de otro copartícipe, atacó con disparos de arma de fuego a José Guadalupe 'N', de 25 años, ocasionándole la muerte por traumatismo craneoencefálico, en el fraccionamiento Los Ángeles. El sujeto fue detenido mediante una orden de aprehensión y se reservó su derecho a declarar. Por su parte, la autoridad judicial le decretó prisión preventiva justificada como medida cautelar en lo que se resuelve su caso.

Además, la FGJES presentó imputación en contra de Luis Enrique 'N', por tentativa de homicidio calificado en perjuicio de tres personas: Kimberly Joceline 'N', de 17 años, Martín Humberto 'N', de 37, y Eduardo Daniel Francisco 'N', de 15. Durante la audiencia por ejecución de orden de aprehensión, el juez estableció una próximo sesión para resolver la vinculación a proceso, permaneciendo el imputado en prisión preventiva.

Este segundo hecho sucedió el 20 de octubre de 2024 en la colonia Campanario, cuando el procesado y un cómplice dispararon armas de fuego contra las víctimas, quienes lograron evadir el ataque al huir a bordo de un vehículo. La Fiscalía de Sonora indicó que con estas acciones "refrenda su compromiso institucional de investigar y procesar con rigor a quienes atentan contra la vida y la seguridad de las personas, garantizando justicia para las víctimas".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora