Masacre en Edomex: Asesinan a balazos a tres personas frente a restaurante de mariscos

Tlalnepantla, Estado de México.- Durante la madrugada de este domingo 31 de agosto de 2025, un brutal ataque armado se registró en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, dejando como saldo tres personas muertas y un par de lesionados frente a un conocido restaurante de mariscos. Los primeros reportes indican que los atacantes arribaron al lugar y abrieron fuego contra un grupo de jóvenes que se encontraban al interior de un vehículo particular.

De acuerdo con información recabada por Telediario México, los hechos se desarrollaron fuera del puesto de comida que se ubica en la calle Hidalgo, casi esquina con la vía Gustavo Baz, en la colonia Tequexquinahuac. Testigos del atentado mencionaron que los sujetos armados irrumpieron en el sitio y dispararon en varias ocasiones, generando pánico entre los ahí presentes. Hasta el momento no se tienen datos sobre los responsables.

Tras ser alertados, medio centenar de elementos de la Policía Municipal llegaron hasta la zona para atender la situación y acordonaron el perímetro. Por su parte, peritos especializados de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se encargaron de las diligencias correspondientes para recabar los indicios de este multihomicidio. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional también ayudaron durante las labores.

Esta madrugada, en la zona de Tequexquinahuac, en Tlalnepantla se registró un ataque a balazos y al menos dos personas resultaron lesionadas. La @FiscaliaEdomex ya indaga", escribió el periodista Jorge Becerril en la red social X, confirmando que la FGJEM ya puso en marcha las respectivas investigaciones.

En junio del presente año, un hecho violento cobró la vida de cuatro personas en Tlalnepantla, más específicamente sobre la calle Prolongación Hidalgo, en la colonia Olivos II. En esa ocasión se indicó que las víctimas se encontraban a bordo de un vehículo SEAT Ibiza, cuando sujetos armados las interceptaron y les arrebataron la vida tras varias detonaciones de arma de fuego. Autoridades mexiquenses señalaron que se pudo haber tratado de un ajuste de cuentas.

