Muere chofer de tráiler en carretera Magdalena - Santa Ana; quedó prensado tras volcar

Magdalena de Kino, Sonora.- Un lamentable accidente vehicular que resultó en la pérdida de la vida de una persona se registró la mañana de este domingo 31 de agosto. El suceso ocurrió alrededor de las 9:40 horas en el kilómetro 181 de la carretera federal México 15, en la salida suroeste de Madalena de Kino. Según los reportes iniciales, el conductor de un tractocamión que transportaba agua mineral y circulaba en dirección de norte a sur.

Al tomar una curva pronunciada perdió el control de la unidad. Esto provocó que el vehículo volcara y quedara sobre las vías del ferrocarril que corren paralelas a la carretera. Las autoridades confirmaron que el tráiler fue el único vehículo involucrado en el percance. Al lugar del accidente acudieron de inmediato unidades de emergencia, incluyendo personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Guardia Nacional, Cruz Roja y Bomberos.

Los equipos de rescate realizaron intensas maniobras para liberar al conductor, quien había quedado prensado dentro de la cabina del vehículo. A pesar de los esfuerzos, se confirmó su muerte en el sitio. Asimismo, se reportó que personas que transitaban por la zona del accidente incurrieron en actos de rapiña, sustrayendo la mercancía antes de la llegada de las autoridades.

Horas más tarde, el chofer fue identificado por sus familiares como Ricardo Miranda Morales, de 42 años de edad y originario de Ciudad Delicias, Chihuahua. Se informó que sus allegados se trasladarán a Magdalena de Kino para los trámites legales y la entrega del cuerpo. Mientras tanto, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente.

La mercancía fue rapiñada por la personas que pasaban por lugar

Este no fue el único accidente que ocurrió la mañana de este domingo en el municipio de Magdalena. Elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado, así como personal de servicios de emergencia, desplegaron un operativo en la carretera federal México 15, luego de que se reportara un accidente vehicular en el tramo Nogales - Magdalena. Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:30 horas, a la altura del kilómetro 232, donde un sedán volcó, dejando cinco heridos.

