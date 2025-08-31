A prisión de por vida: Atacó a balazos a dos mujeres porque se negaron a consumir drogas

Comparta este artículo

Estado de México.- Una sentencia de 84 años y 6 meses de prisión fue dictada en contra de Agustín Solano Flores, tras hallarlo culpable de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. La resolución fue emitida por la autoridad judicial en Texcoco, Estado de México, después del debido proceso legal, informó este domingo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Tras la deliberación y el análisis del material probatorio presentado por el Ministerio Público, el juez a cargo del caso determinó la culpabilidad de Solano Flores en los hechos ocurridos en el año 2014. Asimismo, le impuso el pago de una multa económica que asciende a 251 mil 826 pesos. El fallo también establece el pago de 147 mil 365 pesos por concepto de reparación del daño material y moral para las víctimas.

Los hechos por los cuales este individuo fue procesado ocurrieron el 29 de noviembre de 2014 en el municipio de Chiautla. Según la carpeta de investigación, el ahora sentenciado, en compañía de un cómplice, se encontraba con dos mujeres a bordo de un vehículo compacto. El encuentro tuvo lugar en las inmediaciones de una tienda de abarrotes de la avenida Papalotla, en la localidad de Santiago Chimalpa.

En ese contexto, se originó una disputa verbal después de que las mujeres se negaran a consumir estupefacientes. La confrontación escaló y el ahora sentenciado, junto a su acompañante, utilizó un arma de fuego para agredir a las dos víctimas, para después huir del lugar. Como resultado del ataque, una de las mujeres murió, mientras que la segunda resultó con lesiones y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

La FGJEM inició la investigación correspondiente que culminó con la identificación, localización y detención de Agustín Solano Flores, quien fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco para enfrentar el proceso judicial que hoy concluye con esta sentencia de 84 años y 6 meses de cárcel, así como el pago de las respectivas sanciones económicas.

Fuente: Tribuna y FGJEM