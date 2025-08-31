Se desata fuerte balacera en Monterrey; confirman un muerto y tres personas lesionadas

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Un nuevo ataque armado se registró durante la tarde-noche del sábado 30 de agosto de 2025 en la colonia 10 de Marzo, en el municipio de Monterrey. El hecho violento dejó como saldo a un hombre muerto, así como tres personas heridas, y se registró aproximadamente a las 19:00 horas, en el cruce de las calles 20 de Noviembre y Guadalupe Victoria, generando pánico entre los vecinos que reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con datos recabados por Telediario Monterrey, paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato y confirmaron el fallecimiento de una de las víctimas, cuyo cuerpo quedó sobre la vía pública. En tanto, los lesionados fueron llevados de emergencia a un hospital cercano de la zona, en donde recibieron atención médica especializada debido a la gravedad de sus heridas, aunque no han habido nuevos informes sobre el estado de salud de los implicados.

Posteriormente, elementos de la Policía Municipal se encargaron de delimitar el perímetro, mientras que agentes ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística iniciaron las diligencias correspondientes. Hasta ahora no se ha revelado la identidad de los afectados, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León mantiene abierta la investigación para determinar las causas y responsables de la agresión armada.

Localizan restos humanos en Apodaca

En otro caso registrado en Nuevo León, vecinos de Apodaca reportaron el hallazgo de restos humanos al interior de tres bolsas de plástico en calles de la colonia Nuevo Las Puentes. El descubrimiento se registró a unos 40 o 50 metros al norte de la avenida Concordia, junto a un terreno baldío y frente a un parque público, en el cruce de las calles Cobre y Cromo.

Policía Municipal de Apodaca, agentes ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística, así como los servicios periciales de la Fiscalía de Nuevo León, arribaron al lugar de los hechos. Una vez culminadas las diligencias de ley, los restos humanos fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se podrá identificar a la víctima.

Fuente: Tribuna del Yaqui