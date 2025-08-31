Tractocamión protagoniza fuerte accidente en carretera Ciudad Obregón–Guaymas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Toma precauciones al momento de conducir por el sur de Sonora. Durante la mañana de este domingo, elementos de distintas corporaciones del Gobierno Estatal y Federal desplegaron un operativo en el tramo carretero Ciudad Obregón–Libramiento a Guaymas, luego de que se reportara un accidente que involucró a un tractocamión y ocasionó complicaciones en la circulación.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 de la mañana de este domingo 31 de agosto, en el kilómetro 79 de la mencionada vía. En el percance se vio involucrado un tractocamión que, tras el incidente, quedó obstruyendo parcialmente la carretera, lo que derivó en tránsito lento para quienes circulaban por la zona.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

El incidente se reportó la mañana de este domingo. Foto: Twitter

A la brevedad se movilizaron en la escena oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Guardia Nacional, quienes coordinaron un operativos de seguridad y vialidad. Se confirmó que, pese a lo aparatoso del accidente, no se registraron personas lesionadas. Únicamente se presentaron daños materiales en la unidad de carga.

Mediante sus redes sociales oficiales, elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Sonora recomendaron a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones de los oficiales desplegados en el sitio. De igual forma, se realizaron maniobras con apoyo de grúas para retirar el tractocamión y restablecer el flujo normal de vehículos. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido actualizaciones sobre el incidente.

Asesinan a un hombre en el Valle del Yaqui

En otras noticias en materia de seguridad, la noche de este sábado 30 de agosto de 2025, se reportó un ataque armado en inmediaciones del Valle del Yaqui, donde un hombre de identidad desconocida perdió la vida. La víctima, presuntamente, además de haber sido acribillada, también fue atropellada por alguien no identificado. Las autoridades investigan estos hechos y, aquí en TRIBUNA, te compartimos más detalles.

Fuente: Tribuna