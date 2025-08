Domingo violento en Sinaloa: Fiscalía reporta cuatro homicidios y tres 'levantones'

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Este pasado domingo 3 de agosto, el cierre del día en Sinaloa, según la Fiscalía estatal, dejó como saldo cuatro homicidios, tres privaciones de la libertad y, en lo que respecta a robos, no se reportaron casos, ya que no se tienen carpetas de investigación. No obstante, para que estés enterado de todo lo que ocurrió ayer, te lo contaremos a través de nuestro medio de comunicación, TRIBUNA.

Para empezar, una de las víctimas fatales fue localizada en la carretera Culiacán-Mazatlán, con más precisión en las inmediaciones de la comunidad de El Quemadito. Asimismo, los agentes policiacos hallaron un cuerpo sin vida en el fraccionamiento Portalegre, del sector La Conquista, al norte de Culiacán. En este caso, el hoy occiso fue identificado como Israel, de 56 años, originario de San Luis Río Colorado.

De igual forma, otra persona fue localizada en la sindicatura de Costa Rica, en la zona de Campo Cuba. Aquí la situación fue más terrible, ya que se le encontró envuelto en plástico negro y con un narcomensaje. Por supuesto, todo fue asegurado y servirá como evidencia. Acerca de los restos se hizo cargo el Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde sus familiares deberán acudir a reconocerlo.

Pasando a otro hecho, ahora en el municipio de Guasave, en la localidad de El Cubilete, supuestamente el fallecimiento fue producto de una riña, donde la víctima terminó siendo herida con un arma blanca. Hasta el momento de la elaboración de esta nota no hay sospechosos ni personas detenidas, aunque como es rutina se prevé que el Ministerio Público emita un nuevo informe.

Precisamente, sobre robos, como se mencionó anteriormente, no hubo denuncias. Lamentablemente, sí se registraron tres privaciones de la libertad de individuos sobre los cuales se desconocen datos, y que hasta este instante siguen sin regresar a sus hogares. Ante todo, te recordamos que siempre se pueden realizar denuncias anónimas a través de la línea 089, la cual opera las 24 horas del día.

