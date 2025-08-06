Atoran a pareja por intentar robar más de 4 mil pesos de ropa en tienda de Cuajimalpa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México concretaron la detención de un hombre y una mujer, de 27 y 37 años de edad, cuya identidad por el momento se desconoce, por un supuesto robo en una tienda departamental de un centro comercial, el cual se ubica en la alcaldía Cuajimalpa. Los elementos policiacos confiscaron varias prendas de ropa que la pareja había usurpado del establecimiento, las cuales ascendían a un valor de más de cuatro mil pesos.

De acuerdo a un comunicado emitido por la corporación, agentes de la Policía Auxiliar se encargaron de realizar el arresto en el recinto que se encuentra sobre la Avenida Vasco de Quiroga, en la colonia Lomas de Santa Fe. El hecho fue reportado por una fémina de aproximadamente 31 años, quien se encontraba en la tienda, denunciando que ambas personas fueron captadas cuando intentaban sustraer la mercancía del sitio.

La denunciante refirió que, al interior de la tienda, tenían retenida a una pareja que fue captada cuando intentó sustraer varias prendas de vestir, con un valor de 4 mil 326 pesos, de las cuales no efectuaron el pago correspondiente", se puede leer en el escrito que compartió la corporación en sus redes sociales.

Una vez en el lugar, los policías capitalinos procedieron a realizar una revisión preventiva en apego a los protocolos de actuación policial y fue ahí cuando encontraron los productos, de los cuales los detenidos no pudieron acreditar la compra. Posteriormente, los agentes arrestaron a los sujetos y los trasladaron ante el agente del Ministerio Público, ente que se encargará de determinar la situación legal de ambos.

Conductor embiste a dos personas en Coyoacán

En otro hecho registrado en la Ciudad de México, durante la tarde del martes 5 de agosto, un conductor perdió el control de su vehículo cuando transitaba por las calles de la alcaldía Coyoacán, más específicamente en el cruce con la calle Viena, y esto se derivó en el arrollamiento de un hombre y una mujer. Tras el incidente, el responsable intentó darse a la fuga, pero testigos del hecho lo impidieron y lo retuvieron hasta la llegada de oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes lo arrestaron y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

Fuente: Tribuna del Yaqui