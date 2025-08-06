Capturan a sujetos que abandonaron hielera con restos humanos en calles de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- En relación a la hielera con restos humanos encontrada el pasado de marzo en Hermosillo, dos individuos fueron arrestados y vinculados a proceso penal. Se trata de Julio César 'N' y Mario Alberto 'N', señalados como presuntos responsables de los delitos de desaparición de persona con resultado de muerte y asociación delictuosa, cometidos en contra de quien en vida respondía al nombre de José Alejandro 'N'.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este miércoles que los hechos investigados se remontan a la noche del 18 de marzo de 2025, cuando los ahora detenidos, junto con diversos copartícipes, arribaron a un domicilio ubicado en la colonia Cerrada de Minas, en la capital sonorense. En dicho lugar, secuestraron a la víctima, cuyos restos fueron localizados al día siguiente en el interior de una hielera, dentro de una mochila.

El hallazgo ocurrió durante la mañana, en las calles Fidel Velázquez y bulevar Luis Encinas, de la colonia Revolución 1, al oriente de Hermosillo, muy cerca de una central de autobuses. Tras recibir el llamado de emergencia, corporaciones de diferentes niveles de Gobierno implementaron un operativo en la zona. Presuntamente, al interior de la mochila fue encontrada una cabeza humana, junto a un narcomensaje firmado por un grupo criminal.

Mediante trabajos periciales realizados por el área de genética, se logró identificar al fallecido, lo que permitió iniciar las indagatorias en torno a su desaparición. A través de diversos actos investigativos, se estableció la probable participación de los acusados, Julio César 'N' y Mario Alberto 'N'. Estos hombres fueron localizados y capturados por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Durante la audiencia inicial realizada ante el juez de control correspondiente, el Ministerio Público presentó la carpeta de investigación y acreditó la probable responsabilidad de los señalados en los delitos mencionados. El juez determinó procedente la vinculación a proceso penal y, en ambos casos, impuso prisión preventiva justificada para continuar con el proceso judicial en las siguientes audiencias.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora