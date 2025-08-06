Detienen a Felipe por el asesinato de su hijastra en Edomex; la atacó con arma blanca

Comparta este artículo

Ixtlahuaca, Estado de México.- Un juez de control del Estado de México determinó iniciar un proceso legal en contra de un hombre llamado Felipe 'N', de 54 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio. La víctima fue una joven de 18 años, hija de la pareja sentimental del imputado. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de julio en un domicilio de la localidad de San Ildefonso, municipio de Ixtlahuaca.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el individuo habría agredido físicamente a la joven y posteriormente utilizado un arma punzocortante para causarle heridas que resultaron en su fallecimiento. Tras cometer el acto, el presunto responsable huyó del lugar. Una vez que las autoridades tomaron conocimiento del suceso, la FGJEM abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

Con base en las primeras indagatorias, el Ministerio Público identificó a Felipe 'N' como el probable autor material, por lo que un juez emitió una orden de aprehensión en su contra. La detención del individuo se concretó posteriormente, aunque por un hecho delictivo distinto, gracias a un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ixtlahuaca.

Una vez asegurado y presentado ante el Ministerio Público, las autoridades ministeriales cumplimentaron la orden de arresto que ya existía en su contra por el asesinato de su hijastra. Tras esto, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región para enfrentar el proceso judicial. Durante la audiencia inicial, el juez analizó las pruebas reunidas y consideró que eran suficientes para vincular a proceso penal a Felipe 'N'.

Además, se le impuso prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual tanto la defensa como la fiscalía podrán aportar más pruebas al caso.

En otro caso reciente, dos personas identificadas como José Alfredo 'N' y Guadalupe 'N', fueron arrestadas y vinculadas a proceso penal, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, cometidos contra un hombre y una mujer. De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, el crimen sucedió el pasado 4 de julio en la colonia Ampliación Tulpetlac, del municipio de Ecatepec.

Fuente: Tribuna y FGJEM