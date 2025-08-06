El cuarto homicidio del día: Ataque armado deja una persona muerta en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Una nueva agresión armada se registró al poniente de Ciudad Obregón, resultando en la pérdida de una vida humana en las inmediaciones del fraccionamiento Casa Blanca. Los hechos ocurrieron en la calle Monte Bello, casi esquina con Antonio Caso. El reporte inicial sobre las detonaciones de arma de fuego fue recibido por las autoridades poco antes de las 20:00 horas de este miércoles 6 de agosto.

Tras la alerta, unidades de emergencia se movilizaron al lugar. Paramédicos de la Cruz Roja brindaron asistencia, sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que la persona agredida ya no contaba con signos vitales. Este convierte en el homicidio número cuatro ocurrido solamente este día. Sobre los responsables de la balacera, se informó que huyeron con rumbo desconocido sin que fueron detenidos.

En respuesta, se implementó un fuerte operativo de seguridad en el área, con la participación de elementos de la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo cargo del levantamiento de indicios balísticos y otras evidencias para la carpeta de investigación.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y los procedimientos para su identificación. Con este suceso, el municipio de Cajeme alcanza un total de 18 víctimas de hechos violentos en los primeros seis días del mes de agosto.

Como se recordará, la última balacera sucedió hace apenas unas horas y dejó como resultado el fallecimiento de una persona del sexo masculino. El hecho violento tuvo lugar en el exterior de una vivienda ubicada sobre las calles Los Príncipes, entre Los Barones y Los Condes, del fraccionamiento Real del Norte, al noreste de Ciudad Obregón.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 16:30 horas de este miércoles, después de que se escucharon varios disparos. Al sitio acudieron en primera instancia paramédicos de la Cruz Roja con el objetivo de prestar auxilio a la víctima. Sin embargo, después de realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el individuo ya había muerto. Por el momento se desconoce su identidad.

