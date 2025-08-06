Estaba en un tambo y con impactos de bala: Investigan muerte de policía en Guadalajara

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- El sábado 2 de agosto de 2025, el cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en el interior de un tambo que se encontraba junto a las vías del tren y en un terreno baldío, mismo que se ubica en las inmediaciones de una zona conocida como Pueblo Quieto, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Finalmente, las autoridades informaron que se trata de Román Omar Rodríguez Arellanes, de 33 años de edad, un elemento policíaco que estaba asignado a la Unidad de Resguardo de Servicios Establecidos.

De acuerdo a información proporcionada por el portal Milenio, el hoy occiso se encontraba en proceso de baja por parte de la corporación, ya que contaba con distintos antecedentes negativos. El pasado 26 de junio, el oficial fue detenido por portar un arma de fuego sin permiso en su día de descanso, además de contar una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar y tener exámenes de control y confianza reprobados.

También se tenía registrado que reprobó los exámenes de control y confianza y se negó a realizar una revaloración, lo que reforzaba la decisión institucional de su baja definitiva del servicio", explicó el medio El Tiempo Monclova con respecto al historial del uniformado.

Con respecto a la desaparición de Rodríguez Arellanes, el reporte indica que el sujeto terminó su turno el sábado, alrededor de las 07:00 horas, pero ya no presentó a su centro de trabajo, por lo que su familia solicitó el apoyo de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quienes se encargaron de cumplir con las labores de búsqueda hasta que le encontraron en los cruces de Mariano Otero e Inglaterra, en el sector ya referido.

El cuerpo del oficial presentaba varios impactos de balas y se encontraba dentro de un tambo, por lo que la Fiscalía del Estado de Jalisco ya se está encargando de las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso. Por el momento no se tiene conocimiento si el suceso violento tiene relación directa con la labor que desempeñaba la víctima, no obstante, las autoridades competentes señalaron que agotarán todas las líneas de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui