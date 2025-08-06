Fue hallado por vecinos: Hombre pierde la vida dentro de vehículo al norte de Guaymas

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- El cuerpo de un hombre fue localizado en el interior de un vehículo, en un suceso que deja en claro los peligros de las altas temperaturas que azotan a Sonora. El hallazgo fue hecho este miércoles 6 de agosto por vecinos de la calle Aconcahua, en el fraccionamiento Linda Vista, al norte de la ciudad de Guaymas, quienes se percataron que el masculino no se movía y no respondía a los llamado, por lo cual dieron aviso a las autoridades.

Según testimonios de los residentes, el fallecido, quien tenía 62 años de edad y era vecino de la misma zona, utilizaba el automóvil, un Nissan Sentra color gris, para dormir durante las noches. El vehículo, que se encontraba en desuso, estaba estacionado de forma permanente en la cochera de un domicilio abandonado. En un esfuerzo por mitigar las sofocantes condiciones climáticas, el hombre había instalado un ventilador dentro del carro.

El aparato funcionaba gracias a una extensión eléctrica conectada a una fuente externa. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras una revisión confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con los informes iniciales, la causa principal del deceso apunta a un golpe de calor. A esta trágica circunstancia se suman las complicaciones de salud que el individuo padecía desde hace tiempo.

Elementos de la Policía Municipal de Guaymas se hicieron presentes para asegurar el lugar de los hechos y resguardar la escena. Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado arribó al sitio para efectuar el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo. Se espera que la necropsia que la ley exige confirme la causa exacta de la muerte y confirme su identidad.

La víctima fue encontrada dentro de un Nissan Sentra gris

Este lamentable suceso eleva a cuatro el número de fallecimientos atribuidos directamente a la severa ola de calor en la zona conurbada de Guaymas y Empalme, evidenciando un grave problema de salud pública y la necesidad de extremar precauciones, especialmente entre la población más vulnerable.

Fuente: Tribuna