La tercera balacera del miércoles: Ejecutan a hombre por fuera de casa en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un fuerte operativo de seguridad fue desplegado por autoridades en la zona noreste de Ciudad Obregón tras registrarse una agresión con arma de fuego que dejó como resultado el fallecimiento de una persona del sexo masculino. El suceso violento tuvo lugar en el exterior de una vivienda ubicada sobre las calles Los Príncipes, entre Los Barones y Los Condes, del fraccionamiento Real del Norte.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 16:30 horas de este miércoles 6 de agosto, después de que se escucharon varios disparos. Al sitio acudieron en primera instancia paramédicos de la Cruz Roja con el objetivo de prestar auxilio a la víctima. Sin embargo, después de realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades ministeriales.

En respuesta al reporte, elementos de la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar) implementaron el acordonamiento del área, para preservar la escena del crimen. Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron al lugar para hacerse cargo del procesamiento y diligencias correspondientes.

El cuerpo del hombre, quien hasta el momento permanece en calidad de desconocido, fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). En dicho sitio se le practicará la necropsia para determinar la causa exacta del deceso y se iniciarán los procedimientos para su plena identificación. Hay que mencionar que este hecho representa el tercer homicidio ocurrido este mismo día en el municipio de Cajeme.

La anterior balacera sucedió esta misma tarde de miércoles en la colonia Matías Méndez. En el lugar un hombre fue asesinado a tiros frente a la escuela primaria Vicente Guerrero. Los hechos consternaron a los ciudadanos que han visto cómo las últimas semanas los hechos violentos han tenido un repunte. El ataque ocurrió poco antes de las 14:00 horas por la calle Rodolfo Campodónico, entre Agustín Lara y Juventino Rosas.

