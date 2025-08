Lo acribillan frente a primaria en Ciudad Obregón; suman 14 asesinatos en seis días de agosto

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia no para en Ciudad Obregón; hoy miércoles 6 de agosto de 2025, el sonido de las armas volvió a escucharse para el norte de la urbe y es que un hombre fue asesinado a tiros frente a la escuela primaria Vicente Guerrero en la colonia Matías Méndez. Los hechos consternaron a los ciudadanos que han visto cómo las últimas semanas los hechos violentos han tenido un repunte. Con este ya suman 14 asesinatos en seis días.

El ataque ocurrió poco antes de las 14:00 horas por la calle Rodolfo Campodónico, entre Agustín Lara y Juventino Rosas. El sujeto quedó tirado frente a la escuela primaria después de haber sido atacado a balazos sin piedad alguna; cabe señalar que frente al centro educativo se encuentra la Parroquia María Auxiliadora.

No se dieron a conocer detalles exactos de cómo fue que ocurrieron los hechos, pero presuntamente la víctima iba transitando a pie por la calle cuando fue atacado por personas armadas, que sin mediar palabra abrieron fuego en su contra para después huir del sitio con rumbo desconocido. Tras esto, el sujeto cayó frente a la primaria al no poder resistir las heridas producidas por las armas de fuego. Hasta la publicación de esta nota no se tienen datos sobre la identidad de esta nueva víctima de la violencia.

La Guardia Nacional estuvo presente tras el asesinato

Al sitio llegó la Policía Municipal, así como Estatal, además de la Guardia Nacional (GN) y de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). También, previamente, llegaron paramédicos de la Cruz Roja que al revisar al hombre se dieron cuenta de que ya no tenía signos vitales, por lo que le dieron aviso al Servicio Médico Forense (Semefo). También llegaron los trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para comenzar con las labores de investigación y dar con los presuntos responsables.

Violencia al alza

Según los periodistas de la fuente, con este asesinato ya sumarían 14 en los seis días que van del mes de agosto, por lo que se puede decir que la violencia ha recrudecido. Recientemente, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, admitió que existía un repunte en los hechos violentos, pero afirmó que las cifras mejoraron en comparación con 2021.

Fuente: Tribuna del Yaqui