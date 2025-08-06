Por años, Francisco Antonio abusó de una menor de edad en Edomex; ya fue sentenciado

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- Un individuo identificado como Francisco Antonio Quiroz López fue sentenciado a 56 años y 6 meses de prisión, tras ser encontrado responsable del delito de abuso, cometido en contra de una menor de edad, en un domicilio ubicado en el municipio de Tecámac. Con las pruebas recabadas, el Órgano Jurisdiccional emitió esta condena contra el responsable, quien ya purga dicha pena.

Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el acusado, en tres ocasiones realizó tocamientos en el cuerpo de la víctima y en dos ocasiones más abusó de ella. Esto sucedió en fechas 19 de diciembre de 2021, así como 8 y 22 de julio del año 2022, cuando al encontrarse en un domicilio ubicado en la colonia Los Héroes Tecámac, este individuo realizó los tocamientos a la menor de edad.

En tanto que, de acuerdo con las indagatorias del caso, en fechas, 25 de mayo y 19 de junio también en el año 2022, el ahora sentenciado tuvo relaciones íntimas con la joven, cuando se encontraban en el inmueble referido. Una vez que la Fiscalía estatal tomó conocimiento de los hechos, fueron iniciadas las investigaciones correspondientes y la autoridad judicial emitió una orden de aprehensión en contra del implicado.

Francisco Antonio Quiroz López fue capturado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde un juez de control, tras el proceso legal, le dictó esta pena de 56 años y 6 meses de cárcel. Además, este sujeto deberá pagar una multa de 247 mil 40 pesos y la cantidad de 218 mil 400 pesos como reparación del daño.

En otro hecho, un juez de control del Estado de México determinó iniciar un proceso legal en contra de Felipe 'N', de 54 años de edad, por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio. La víctima fue una joven de 18 años, hija de la pareja sentimental del imputado. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de julio en un domicilio de la localidad de San Ildefonso, municipio de Ixtlahuaca. El individuo habría agredido a la joven con un arma punzocortante con la cual le causó la muerte.

Fuente: Tribuna y FGJEM