Tenía disparos en el rostro: Abandonan cuerpo en capillas de la Santa Muerte en Nogales

Nogales, Sonora.- Un punto de referencia para devotos al sur de la ciudad de Nogales, Sonora, se convirtió en el escenario de una investigación criminal tras el descubrimiento de un cuerpo durante las primeras horas de este miércoles 6 de agosto. El hallazgo tuvo lugar en las inmediaciones de las capillas de la Santa Muerte, una conocida locación ubicada a un costado de la carretera Federal México 15, donde ya se han encontrado otros cuerpos.

De acuerdo con el Informe policial, una alerta ciudadana movilizó a elementos de la Secretaría Seguridad Pública Municipal hacia el sitio alrededor de las 5:30 horas. Al llegar, los oficiales confirmaron la presencia de un hombre fallecido, cuya edad se estima entre los 30 y 35 años. El reporte oficial detalla que el cuerpo presentaba evidentes signos de violencia, destacando una herida producida por proyectil de arma de fuego en la región del rostro.

Para fines de identificación, las autoridades proporcionaron una descripción detallada de la víctima. Se trata de un hombre de complexión regular, tez morena, con barba cerrada y cabello rapado. Como señas particulares, se identificaron dos tatuajes en su brazo derecho: una imagen de San Judas Tadeo y una calavera. La vestimenta que portaba al momento del hallazgo consistía en una camisa tipo polo color guinda de la marca Lacoste.

Así como pantalón de mezclilla azul y ropa interior de color gris. Por el momento, su identidad permanece desconocida. La escena del crimen fue asegurada para permitir el trabajo de peritos de la Agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de Servicios Periciales, quienes acudieron al lugar. Su labor incluyó el levantamiento de indicios y pruebas forenses que serán integradas a la carpeta de investigación.

Autoridades y servicios de emergencia atendieron el llamado

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y continuar con los procedimientos para su plena identificación. Cabe recordar que la mañana del pasado 24 de julio, autoridades confirmaron el hallazgo de otro cuerpo en las capillas de la Santa Muerte. El descubrimiento se originó minutos antes de las 12:00 horas, cuando se recibió un reporte a los números de emergencia.

