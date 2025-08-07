Acusan a Semar y PESP por muerte de hombre en Ciudad Obregón: 'Obligaron' a víctima a ingerir droga

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La presunta participación de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en la muerte de un hombre de 40 años ha generado indignación entre la ciudadanía de Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme. Según testimonios, la víctima habría sido agredida físicamente y obligada a ingerir droga por parte de los oficiales de Seguridad, lo que le provocó la muerte poco después del incidente.

Reportes indican que el hecho ocurrió este miércoles 6 de agosto de 2025 en un domicilio ubicado en la zona sur de Ciudad Obregón, donde fue localizado Alejandro 'N' en estado crítico, con visibles golpes en el cuerpo y convulsionando. Aunque los familiares intentaron trasladarlo a un nosocomio de Cajeme, el hombre falleció en el patio de la vivienda antes de recibir atención médica.

Los testigos, quienes dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, señalan que el afectado, antes de morir, alcanzó a decir que fue golpeado y forzado a tragar una sustancia ilícita. También habría acusado directamente a agentes de seguridad, refiriéndose a ellos como "el gobierno".

Esto se sabe de la muerte del hombre en Ciudad Obregón

En redes sociales, ha comenzado a circular el testimonio de uno los familiares del ahora fallecido. En este, relata que el día de ayer recibió una llamada de la madre de la víctima, quien pidió ayuda urgente. Según su versión, los elementos de la PESP habían solicitado 10 mil pesos para no trasladar a Alejandro al Centro de Readaptación Social (Cereso). Al llegar al lugar, el testigo encontró a su ser querido severamente golpeado, con espuma en la boca y siendo asistido por un vecino que intentaba estabilizarlo.

Fui rápido a buscarlo, y cuando llegué ya estaba todo golpeado, con espuma en la boca. Un vecino le estaba dando leche. Alcanzó a decir que lo golpearon y que lo obligaron a tragarse algo. Intentamos llevarlo al hospital, pero ya no alcanzó a llegar. Murió ahí, en el patio", detalló el testigo en su relato.

A la fecha de publicación de esta nota, ni la Semar ni la Policía Estatal han emitido declaraciones públicas sobre el incidente. Por otra parte, fuentes cercanas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señalaron que el caso ya fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), lo que podría derivar en una indagatoria por posibles delitos como abuso de autoridad, tortura e incluso homicidio.

Fuente: Tribuna