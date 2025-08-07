Armados y con droga: Arrestan a dos jóvenes y un menor de edad al sur de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante un operativo hecho en Ciudad Obregón de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora se logró la detención de tres personas y el decomiso de un arma de fuego y presuntos narcóticos. Agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) efectuaban patrullajes de vigilancia en el fraccionamiento Villas del Trigo, al sureste de la ciudad, cuando identificaron un vehículo sospechoso.

Por ello procedieron a marcarle el alto al auto, un Honda Accord, para una inspección preventiva. A bordo del automóvil viajaban tres individuos. Durante la revisión, los oficiales localizaron un arma de fuego tipo pistola calibre .9 milímetros, junto con 46 envoltorios que contenían una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana. Los detenidos fueron identificados como Erick 'N', de 26 años de edad, y Luis 'N', de 18 años.

Dichas personas se encontraban en compañía de un menor de edad, cuya identidad se mantiene reservada por disposición legal. Siguiendo el protocolo establecido, las tres jóvenes fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente. Será esta autoridad la encargada de integrar la carpeta de investigación para determinar la situación jurídica de los implicados por los probables delitos de portación de arma de fuego y contra la salud.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora señaló que estas acciones son resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno en la región. Asimismo, la dependencia reiteró la importancia de la participación ciudadana, exhortando a la población a utilizar las líneas de emergencia 911 y de denuncia anónima 089 para reportar actividades ilícitas y contribuir a la paz social.

La droga y el arma asegurada al sur de Ciudad Obregón

En otra noticia reciente, un hombre identificado como Armando Eduardo 'N', de 32 años de edad, fue arrestado, vinculado a proceso penal y se le impuso de prisión preventiva justificada como medida cautelar. Este individuo está señalado como presunto responsable de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, así como privación ilegal de la libertad agravada, cometidos en Ciudad Obregón. El acusado fue detenido en una gasolinera ubicada en el fraccionamiento Urbi Villa del Rey, de Hermosillo.

Fuente: Tribuna