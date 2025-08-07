Capturado en Nogales: Ismael estaba prófugo por desaparición de dos personas en Jalisco

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y en coordinación con autoridades de los Estados Unidos, logró la detención de Ismael 'N', de 51 años de edad, originario de Tlaquepaque, Jalisco, señalado como presunto responsable del delito de desaparición cometido en contra de dos masculinos, Hugo César 'N' y Javier 'N', reveló la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

La acción se realizó en atención a una solicitud de colaboración emitida por la Fiscalía del Estado de Jalisco; el acusado fue deportado y entregado por las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de los EUA (CBP) al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Fiscalía General de la República (FGR). Posteriormente, personal de la AMIC asumió el traslado del sujeto hacia Hermosillo para su entrega a autoridades de Jalisco.

Efectivos de la Policía de Investigación (PDI) lo llevaron ante el juez que lo requería para continuar con el proceso correspondientes. La FGJES indicó que con operativo "refrenda su compromiso con la procuración de justicia, la protección de los derechos humanos y la seguridad pública, así como con la colaboración interinstitucional y binacional para garantizar que personas requeridas por la justicia sean presentadas ante las autoridades competentes".

En otro hecho similar, una mujer identificada como Daniela Clarisa 'N', de 37 años de edad, fue arrestada como presunta responsable del delito de homicidio en grado de tentativa, cometido el 18 de noviembre de 2016 en contra de Héctor Francisco 'N', quien fuera su pareja sentimental. La acusada fue entregada por autoridades estadounidenses en el puente internacional Dennis DeConcini, de Nogales, tras ser deportada.

Al arribar al puerto fronterizo, fue puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración y después, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal procedieron al cumplimiento del mandamiento de captura existente contra la señalada. Tras ser capturada, la fémina fue trasladada a la ciudad de Hermosillo, donde se le dio internamiento en el Centro de Reinserción Social Femenil (Cereso Femenil) de la capital sonorense.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora