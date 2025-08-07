Detienen en Michoacán al autor material del homicidio del periodista Armando Linares

Comparta este artículo

Zitácuaro, Michoacán.- A casi 2 años del asesinato del periodista Armando Linares López, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó sobre la detención de Magdiel Urbina Chimal, identificado como el presunto autor material del lamentable crimen. La captura de este individuo tuvo lugar en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, mismo lugar donde ocurrieron los hechos el 15 de marzo de 2022.

A través de un comunicado, se detalló que, con base a pruebas recabadas durante la investigación, se presume que Urbina Chimal fue la persona que accionó el arma de fuego que le quitó la vida al director del portal de noticias Monitor Michoacán. Tras la cumplimentación de la orden de aprehensión, el detenido será puesto a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica y formalizará el inicio del proceso penal en su contra.

Este avance representa un paso importante en un caso que ha presentado múltiples complejidades. La investigación de la Fiscalía estatal también señala a Carlos Gerardo Sánchez Mendoza, alias 'El 02', como uno de los presuntos cómplices en el homicidio. Sánchez Mendoza fue detenido el 23 de agosto de 2023 en un operativo conjunto entre fuerzas estatales y federales. Esto sucedió en la carretera Zitácuaro-Morelia, cuando viajaba a exceso de velocidad en una camioneta junto a otros dos individuos.

Esto alertó a elementos de seguridad, lo que derivó en un seguimiento que culminó cuando el vehículo salió de la cinta asfáltica. Aunque intentaron huir, fueron aprehendidos por personal de la Guardia Civil, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Durante la detención, se les aseguraron dos armas de fuego calibre .9 milímetros y los implicados manifestaron su pertenencia al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A pesar de que las autoridades federales confirmaron que Sánchez Mendoza contaba con una orden de aprehensión vigente por su presunta participación en el asesinato del periodista, un juez de control decretó su libertad el pasado 6 de marzo, una decisión que se produjo pese a los elementos probatorios presentados por la fiscalía. Ahora, con la detención de Magdiel, las autoridades señalaron que buscan llevar ante la justicia a todos los implicados en el crimen.

Fuente: Tribuna