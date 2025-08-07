Detienen a Paula en Edomex: Explotaba sexualmente a una niña de 12 años en Ecatepec

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- Durante operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad Estatal (SSEM), personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó la orden de aprehensión en contra de una mujer identificada como Paula Verónica 'N'. La detenida es señalada por las autoridades debido a su probable participación en el delito de trata de personas, en la modalidad de acción dolosa de varias personas para transportar a una persona con fines de explotación a través de cualquier actividad sexual remunerada.

A través de un boletín informativo difundido en sus redes sociales, la Fiscalía del Estado de México informó que la fémina, al igual que otro individuo, obligaban a una niña de 12 años edad a tener relaciones sexuales con otros hombres a cambio de dinero. De acuerdo con las investigaciones, el 30 de junio pasado, la mujer y su acompañante trasladaron a la víctima a una vivienda que se ubica en la colonia Santa Clara, perteneciente al municipio de Ecatepec, para sostuviera relaciones sexuales con un sujeto.

Una vez que esta institución tomó conocimiento de estos hechos, el agente del Ministerio Público integró una investigación y fueron recabados datos de prueba, con los cuales fue solicitada a la autoridad judicial librar orden de aprehensión contra la probable indicada", se puede leer en el comunicado difundido por la institución.

Una vez que obtuvo la orden judicial, elementos de la Fiscalía Edómex y efectivos de la Secretaría de Seguridad Estatal concretaron la detención de Paula Verónica 'N' en la colonia Cuauhtémoc Xalostoc y la ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, en donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente, quien se encargará de determinar la situación legal de la detenida. De momento quedará esperar para conocer el desarrollo del caso conforme a los resultados de las indagatorias correspondientes.

Lo sentencian a 56 años de prisión.

En otro caso similar, la Fiscalía mexiquense confirmó la sentencia de 56 años y seis meses de prisión para Francisco Antonio Quiroz López, esto luego de que se confirmara su participación en los delitos de violación y abuso sexual en agravio de una menor de edad. Gracias a las investigaciones, la FGJEM pudo constatar que el sujeto abusó en más de una ocasión de su víctima en un domicilio ubicado en el municipio de Tecámac hasta que fue detenido y recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.



