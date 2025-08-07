Ejecutan a despachador de gasolinera en Cajeme; le dispararon en la cabeza y huyeron

Comparta este artículo

Esperanza, Sonora.- Un hecho violento se registró la tarde de este jueves 7 de agosto, en las instalaciones de una gasolinera de la franquicia ARCO, ubicada en el fraccionamiento Villa California Alameda, al sur de la comisaría de Esperanza. Un trabajador fue blanco de un ataque armado alrededor de las 19:00 horas, mientras desempeñaba sus labores en la estación de servicio de la calle California, entre Nilo e Industriales.

Tras el reporte del suceso, unidades de emergencia acudieron al lugar de los hechos. Paramédicos de la Cruz Roja procedió a evaluar al individuo, confirmando su deceso debido a múltiples impactos de bala, sobre todo en la cabeza. De momento no se ha confirmado si se trató de una agresión directa o un intento de asalto. En cuanto a la identidad de la víctima, únicamente se sabe que era conocido con el apodo de 'El Chapo'.

Los responsables del asesinato se dieron a la fuga y hasta ahora no hay reporte de personas detenidas. La escena del crimen fue asegurada y acordonada por elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Secretaría de Marina (Semar) y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), para preservar las evidencias. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron al lugar para iniciar con las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Ciudad Obregón. Ahí se realizará la necropsia de ley para determinar con exactitud la causa de la muerte y completar el proceso de identificación.

El fallecido quedó tendido junto a la bomba de gasolina

Este mismo jueves se informó que, durante un operativo de seguridad, se logró la detención de tres personas y el decomiso de un arma de fuego y presuntos narcóticos, en Ciudad Obregón. Agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) efectuaban patrullajes de vigilancia en el fraccionamiento Villas del Trigo, al sureste de la ciudad, cuando identificaron un vehículo sospechoso, de la marca Honda Accord.

Por ello procedieron a marcarle el alto para una inspección, localizando una pistola calibre .9 milímetros, junto con 46 envoltorios que contenían una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana. Los detenidos fueron identificados como Erick 'N', de 26 años de edad, y Luis 'N', de 18 años, los cuales se encontraban en compañía de un menor de edad, cuya identidad no fue revelada.

Fuente: Tribuna