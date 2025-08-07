Era Said y tenía 21 años: Lo localizan embolsado y con signos de violencia en Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- La ola de violencia que azota a Sinaloa sigue causando estragos y los homicidios dolosos se han convertido en el pan de cada día. En la mañana de hoy jueves 7 de agosto de 2025, el cuerpo sin vida de un joven fue localizado junto al canal El 7, perteneciente a la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán. Alrededor de las 07:00 horas, las líneas de emergencias del 911 recibieron el reporte sobre la presencia de un encobijado en el sitio referido, lo cual provocó una intensa movilización policíaca en el sector.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso fue identificado como Said Guadalupe 'N', cuya edad rondaría los 21 años de edad. La víctima, quien había sido privada ilegalmente de la libertad ayer martes, fue encontrada envuelta en plástico y con signos de violencia en el camino que conduce al canal el 7 y al poblado San Manuel. Al sitio arribaron efectivos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina.

Los datos indican que se trata de Said Guadalupe 'N', de aproximadamente 21 años, quien fue privado ilegalmente de su libertad ayer miércoles 6 de agosto en el fraccionamiento Santa Rocío, junto a otro hombre”, reportó el medio anteriormente citado con respecto a este nuevo hecho violento registrado en la capital sinaloense.

Una vez que confirmaron la presencia del cadáver, las autoridades procedieron a delimitar el área con cinta amarilla y solicitaron la intervención del personal de la Dirección General de Investigación Pericial. Finalmente, el cuerpo fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley. Familiares de Said 'N' acudieron ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) para recibir el cuerpo mediante los trámites correspondientes.

Miércoles violento en Sinaloa

En un reporte preliminar, medios locales confirmaron que el miércoles cerró con un total de dos homicidios, en ambos casos de trata de una persona del sexo masculino, así como la privación ilegal de la libertad de un ciudad y el hallazgo de una osamenta humana por parte del Colectivo de Rastreadoras Sabuesos Guerreras en las inmediaciones de la sindicatura de Costa Rica, ubicada al sur de Culiacán.

Fuente: Tribuna del Yaqui